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وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود

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وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود

وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود
http://almnatiq.net/?p=896215
المناطق- الرياض

كذبت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية شعلة الترويج الإعلامي التركي المتعلقة باكتشافات للغاز في البحر الأسود والتي من المنتظر، بحسب الإعلام الرسمي، أن تفتح أمام الأتراك باب الأمل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ونشرت “بلومبيرج” تقريرًا كشفت فيه عن أن جهود التنقيب في البحر الأسود الذي تتشط فيه عدة دول أثبتت طوال العقد الماضي، أن هوامش هذه الاستكشافات سلبية بالنظر إلى أسعار الغاز المنخفضة، فضلاً عن تردد الشركات العالمية ذات الاختصاص في الاستثمار به، خاصة مع النظام التركي الذي يتسم بعدم الشفافية في السياسات المالية والنقدية، وهو ما يفرض على المستثمرين الحذر في التعامل معه.
وأشار التقرير إلى أن “تركيا تدخل في المراحل الأولية لإجراء تقييم لاكتشاف الغاز الطبيعي وحجم المخزون ومدى سهولة استغلاله، حيث من المحتمل أن تم أن يستغرق الإنتاج سنوات، ويكلف مليارات الدولارات.

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