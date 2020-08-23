احدث الأخبار

التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع
أبرز المواد
 وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود
أبرز المواد
 شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه
أبرز المواد
 وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات
أبرز المواد
 مصادر: توجيهات عليا تلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقاراتها المملوكة والمستأجرة بالخارج
أبرز المواد
 الهيئة الشرعية بالطائف تدين طبيبا وممرضا في قضية الطفل نهار العتيبي
أبرز المواد
 تطبيق “تيك توك” يعتزم الطعن قضائياW بقرار ترمب
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تحدد عمر الأطفال الواجب عليهم ارتداء الكمامة..
أبرز المواد
 الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على المرتفعات ورياح تشطة على 6 مناطق
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي: استخدام الحوثي للمدنيين دروعا بشرية يؤكد تعمدها الإرهاب
أبرز المواد
 كورونا.. أكثر من 800 ألف وفاة في العالم
أبرز المواد
 وسط شبح الأزمة.. “فيتش” تخفض تصنيف تركيا الائتماني
أبرز المواد
التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع

التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع

أبرز المواد
وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود

وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود

أبرز المواد
شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه

شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه

أبرز المواد
وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات

وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات

أبرز المواد

التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع

التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=896217
المناطق - الرياض

أكدت وزارة التعليم أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين.

وقالت المتحدثة الرسمية للوزارة إبتسام الشهري؛ عبر حسابها على تويتر: تبدأ وزارة التعليم خلال الأسبوع الحالي وبشكل تتابعي؛ توزيع حسابات الدخول إلى #منصة_مدرستي للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين؛ وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات إلى المستفيدين كافة بطريقة آمنة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد رحب بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

روابط ذات صلة

وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود

وكالة “بلومبيرج” تفضح مبالغات أردوغان بشأن اكتشاف الغاز في البحر الأسود
شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه

شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه
وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات

وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*