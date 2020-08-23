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الزكاة والدخل: نهاية أغسطس آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة المضافة عن شهرَيْ أبريل ويوليو

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الزكاة والدخل: نهاية أغسطس آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة المضافة عن شهرَيْ أبريل ويوليو

الزكاة والدخل: نهاية أغسطس آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة المضافة عن شهرَيْ أبريل ويوليو
http://almnatiq.net/?p=896226
المناطق - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري .
وحَثّت الهيئة المكلفين المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 ، والذي يعمل
من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa .
وطبقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، فإن على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الأربعين مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة ، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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