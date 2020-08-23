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القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد

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القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد

القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد
http://almnatiq.net/?p=896229
المناطق - الرياض

تسلمت القوات العراقية من قوات التحالف الدولي اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي بشمال بغداد بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأفاد المتحدث باسم القيادة المذكورة اللواء تحسين الخفاجي أن قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع المذكور الذي كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل القوات العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأمريكية ، موضحا بأن الموقع المذكور سيخصص لاستخدامات القوات الأمنية العراقية.
وبخصوص تسليم بقية المواقع التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي, أشار الخفاجي إلى وجود جدول زمني لتسليمها إلى القوات العراقية ,من دون الإفصاح عن مواعيد محددة.

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