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ما حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية ؟ .. هيئة تنظيم الكهرباء تجيب

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ما حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية ؟ .. هيئة تنظيم الكهرباء تجيب

ما حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية ؟ .. هيئة تنظيم الكهرباء تجيب
http://almnatiq.net/?p=896232

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية، في توفير الخدمة بموثوقية عالية،وبصفة مستمرة.
وأوضحت الهيئة أن هناك أوقاتاً وحالاتٍ يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وذلك في شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية “بناءً على التقارير الطبية” عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة .
كما أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محددة، كتأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها .
وأشارت الهيئة إلى أنه من حق المستهلك الاطلاع على فاتورة استهلاكه من خلال الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة موضحاً بها تفاصيل المستحقات عليه مقابل استهلاكه للخدمة، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، و أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك، وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد .
وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.
ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الالكتروني www.ecra.gov.sa، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية .

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