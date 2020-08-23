27 مليون متر مربع تعديات الأراضي.. 44 % منها في جدة والجوف

المناطق - الرياض

أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أماناتها بمناطق ومحافظات المملكة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية بغير وجه حق بلغت مساحتها نحو 27151250 متر مربع من الأراضي الحكومية في 8 من المناطق والمحافظات خلال العام الهجري الماضي 1441، فيما بلغت نسبة مدينتي جدة والجوف منها نحو 44.3 %.

يأتي ذلك بعد صدور أوامر ملكية بتنحية عدد من المسؤولين عن مناصبهم والتحقيق معهم بشأن تعديات غير نظامية على أراضي مشاريع من بينها العلا والبحر الأحمر إضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.

ووفقا لـ”الوطن”، أشار الأمر الملكي، إلى أن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت (5000) تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، إضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.

وأضافت أن هذه التعديات تمت بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، حيث تعتبر تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها.

ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر لإزالة كل التعديات، محذرا من أي تعديات في المستقبل.