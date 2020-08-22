المهندس درويش الغامدي يباشر أعماله أميناً لمنطقة تبوك ويبدأ اولى مهام عمله اليوم

تبوك- فايز السميري:

باشر امين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي، اليوم مهام عمله بمقرّ الأمانة حيث التقى بالوكلاء، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة بمناسبة تكليفه أمينًا لمنطقة تبوك.

وأكد المهندس الغامدي خلال اللقاء على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهدة الأمين حفظهما الله.

مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل على تكليفه، أمينأً للمنطقة.

مطالباً الجميع ببذل المزيد من العطاء نحو تطوير أداء الأمانة لمواكبة المسيرة التنموية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وعلى ضرورة تيسير وتقديم الخدمات التي تقدمها الأمانة لمستفيدها.