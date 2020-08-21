أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن الفرق الصحية الوقائية تتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية في مهرجان بريدة للتمور ، وذلك بعد ان كونت فريقًا صحيًا ودعمه بالتجهيزات الطبية اللازمة التي تكفل سلامة الزوار والتزامهم بالتعليمات الإحترازية .
واشار التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن الفريق الصحي الذي يشرف عليه مستشفى بريدة المركزي ، مدعوم بتجهيزات طبية تقدم الخدمات الطبية الوقائية في مجال طب العيون والفحوصات الطبية للامراض المزمنة ، حيث بينت الاحصاءات بأن الفريق نفذ 480 جولة ميدانية على السوق منذ انطلاقة المهرجان ، وتتم بشكل مستمر ، فيما تم اجراء 425 فحصا مخبريا ، بالاضافة الى ان قسم العيون استقبل 552 زائر ، فيما كانت الكشوفات العامة لـ 2394 زائرا .
وبين التجمع الصحي بأن هناك حرصا كبيرا على المشاركة في جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة ، للوقوف على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتاكيد على الالتزام بها.
التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة
أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن الفرق الصحية الوقائية تتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية في مهرجان بريدة للتمور ، وذلك بعد ان كونت فريقًا صحيًا ودعمه بالتجهيزات الطبية اللازمة التي تكفل سلامة الزوار والتزامهم بالتعليمات الإحترازية .
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