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التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة

التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة

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أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

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التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة

التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة
http://almnatiq.net/?p=896262
المناطق / بريدة

أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن الفرق الصحية الوقائية تتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية في مهرجان بريدة للتمور ، وذلك بعد ان كونت فريقًا صحيًا ودعمه بالتجهيزات الطبية اللازمة التي تكفل سلامة الزوار والتزامهم بالتعليمات الإحترازية .
واشار التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن الفريق الصحي الذي يشرف عليه مستشفى بريدة المركزي ، مدعوم بتجهيزات طبية تقدم الخدمات الطبية الوقائية في مجال طب العيون والفحوصات الطبية للامراض المزمنة ، حيث بينت الاحصاءات بأن الفريق نفذ 480 جولة ميدانية على السوق منذ انطلاقة المهرجان ، وتتم بشكل مستمر ، فيما تم اجراء 425 فحصا مخبريا ، بالاضافة الى ان قسم العيون استقبل 552 زائر ، فيما كانت الكشوفات العامة لـ 2394 زائرا .
وبين التجمع الصحي بأن هناك حرصا كبيرا على المشاركة في جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة ، للوقوف على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتاكيد على الالتزام بها.

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