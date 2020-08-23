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أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

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أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي
http://almnatiq.net/?p=896263
المناطق - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي يرافقه عدد من الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليارين ريال لعام ١٤٤١ هـ، منها ١٩ مشروعا انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الآداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال عام ١٤٤١ هـ لعموم القطاع و تقدر قيمتها بأكثر من ٩٠٠ مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها ١١٩ مشروعا لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منقطة مكة المكرمة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).
وتضمن العرض الذي قدمه المهندس الغامدي مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وستبدأ بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.
وتطرق الغامدي خلال اللقاء إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث، ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر لما له من أهمية بالغه للقضاء على التلوث.

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