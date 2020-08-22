احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي
منطقة مكة المكرمة
 غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم
المنطقة الشرقية
 المهندس درويش الغامدي يباشر أعماله أميناً لمنطقة تبوك ويبدأ اولى مهام عمله اليوم
منطقة تبوك
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 20%
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أكاديمية الحوار للتدريب تطلق مشروع جسور حضارية لإعداد الأطفال للحوار العالمي
محليات
 ساعات الفوضى في لندن.. فتحوا الجسر ثم وقعت المفاجأة
أبرز المواد
 تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية في الباحة
أبرز المواد
 القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد
أبرز المواد
 27 مليون متر مربع تعديات الأراضي.. 44 % منها في جدة والجوف
أبرز المواد
 ما حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية ؟ .. هيئة تنظيم الكهرباء تجيب
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي

منطقة مكة المكرمة
غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم

غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم

المنطقة الشرقية
المهندس درويش الغامدي يباشر أعماله أميناً لمنطقة تبوك ويبدأ اولى مهام عمله اليوم

المهندس درويش الغامدي يباشر أعماله أميناً لمنطقة تبوك ويبدأ اولى مهام عمله اليوم

منطقة تبوك
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض

أبرز المواد

غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم

غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم
http://almnatiq.net/?p=896264
الاحساء - المناطق

وقّعت غرفة الأحساء، ومعهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية (PMI) مؤخرًا، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك للتعاون في مجال خدمات الاستشارات والتدريب وبرامج التعليم الاحترافية المتنوعة وكذلك تبادل الخبرات من أجل تحسين برامج العمل المهني المؤسسي من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة المشاريع ونقل ونشر المعرفة.
وبحسب المذكرة تشمل مجالات التعاون بين الغرفة والمعهد، التعاون في مجال عقد الدورات التدريبية التخصصية، التعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وكذلك تحديد فرص عمل جديدة لأنواع أخرى من مجالات التعاون.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة النشاطات والمبادرات المتنوعة التي تقوم بها الغرفة في إطار تنمية الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وشابات الأحساء، لتلقى برامج استشارات وتدريب وتعليم متخصصة تؤهلهم للاستفادة من الفرص بناءً على استراتيجيات الأعمال المبنية على أفضل الممارسات العالمية وفرص التنمية المهنية بما يعزّز خطى التحول المعرفي في الاقتصاد المحلي والوطني.

ووقّع المذكرة عن الغرفة، الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، فيما وقّع عن المعهد، المهندس بدر بن محمد بورشيد، رئيس فرع المعهد بالمملكة، والذي يقدّم اعتمادًا شاملًا للممارسين بمستوياتهم المختلفة في التعليم والخبرة على المستوى العالمي، مما يجعل شاهدات المعهد قابلة للتنقل عبر الصناعات والحدود الجغرافية.

يُشار إلى أن معهد إدارة المشاريع (PMI) هو منظمة عالمية رائدة غير ربحية، وهو يعمل في مجال إدارة المشاريع، ويضم أكثر من نصف مليون عضو و(مدراء مشاريع معتمدين) في 185 دولة.

روابط ذات صلة

جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ

جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ
بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا

بلدية غرب الدمام تغلق مطعما مخالفا
وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: قرار استئناف الدراسة يعزز أهمية استمرار العملية التعليمية والعودة بحذر

وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: قرار استئناف الدراسة يعزز أهمية استمرار العملية التعليمية والعودة بحذر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*