غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم

الاحساء - المناطق

وقّعت غرفة الأحساء، ومعهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية (PMI) مؤخرًا، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك للتعاون في مجال خدمات الاستشارات والتدريب وبرامج التعليم الاحترافية المتنوعة وكذلك تبادل الخبرات من أجل تحسين برامج العمل المهني المؤسسي من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة المشاريع ونقل ونشر المعرفة.

وبحسب المذكرة تشمل مجالات التعاون بين الغرفة والمعهد، التعاون في مجال عقد الدورات التدريبية التخصصية، التعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وكذلك تحديد فرص عمل جديدة لأنواع أخرى من مجالات التعاون.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة النشاطات والمبادرات المتنوعة التي تقوم بها الغرفة في إطار تنمية الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وشابات الأحساء، لتلقى برامج استشارات وتدريب وتعليم متخصصة تؤهلهم للاستفادة من الفرص بناءً على استراتيجيات الأعمال المبنية على أفضل الممارسات العالمية وفرص التنمية المهنية بما يعزّز خطى التحول المعرفي في الاقتصاد المحلي والوطني.

ووقّع المذكرة عن الغرفة، الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، فيما وقّع عن المعهد، المهندس بدر بن محمد بورشيد، رئيس فرع المعهد بالمملكة، والذي يقدّم اعتمادًا شاملًا للممارسين بمستوياتهم المختلفة في التعليم والخبرة على المستوى العالمي، مما يجعل شاهدات المعهد قابلة للتنقل عبر الصناعات والحدود الجغرافية.

يُشار إلى أن معهد إدارة المشاريع (PMI) هو منظمة عالمية رائدة غير ربحية، وهو يعمل في مجال إدارة المشاريع، ويضم أكثر من نصف مليون عضو و(مدراء مشاريع معتمدين) في 185 دولة.