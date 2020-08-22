أمير الجوف يُعيد هيكلة مجلس الشباب بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030

المناطق - واس

أقر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف، إعادة هيكلة مجلس الشباب ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية ولينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها وتوجهات التنمية في المنطقة .

وتضمن قرار سموه إعادة هيكلة مجلس شباب الجوف ولجانه الفرعية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد من سموه، كما تضمن القرار ربط رؤساء فروع مجلس شباب المحافظات والمراكز في عملهم بالأمين العام للمجلس، واستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة، وتكليف المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف مشرفاً عاماً على المجلس، وتكليف مهند بن بدر الهادي أميناً عاماً للمجلس .

ووجه سموه برفع أسماء المرشحين لرئاسة اللجان للاعتماد، مؤكداً أهمية مراعاة اختيار الشباب والفتيات في التمثيل بما يحقق تطلعاتهم والمشاركة المتوازنة الفاعلة في مناشط وبرامج المجلس .

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب منطقة الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب وسمو نائبه نائب رئيس المجلس على هذه الثقة واهتمام سموه البالغ ببرامج وأنشطة الشباب والدعم الدائم الذي يلقاه المجلس من سموه، متطلعاً أن يعمل الهيكل الجديد على سهولة تنفيذ البرامج الشبابية ذات الفائدة على شباب المنطقة وفتياتها ، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر – بإذن الله – .