إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامجاً تدريبياً على منصة مدرستي

المناطق - سكاكا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التدريب التربوي “بنين”، برنامجاً تدريبياً على نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي” عن بعد لتدريب المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين وتوعية المجتمع التعليمي.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته بافتتاح البرنامج إن التعلم عن بعد له المزيد من الإيجابيات والمزايا التي إذا اجتمعت الرغبة والدافعية لدى المرسل والمستقبل سيجد الفائدة لتكون مقرونة بالرغبة والدافعية، موضحاَ أنه يجب توظيف التقنية بالتعلم عن بعد بأفضل الطرق التأسيسية والتقويمية التي من خلالها تتحقق نواتج التعلم المبتغاة.

وأضاف أن الإدارة تحتاج بهذه الفترة للتكامل بالأدوار بين تقنية المعلومات على مستوى إدارة التعليم والمكاتب والمدارس للتغلب على أي تحديات يوجهها المشرفين أو القادة أو المعلمين أو الطلبة على أن تكون المدرسة هي الوحدة الأساسية، مبيناً أنه يجب التكامل بالأدوار لحل المشاكل التقنية بتحويل المشكلة من المدرسة إلى المكتب ثم إلى تقنية المعلومات.

وذكر أهمية بث الروح الإيجابية والتفاؤل للتعامل مع المنصة وما تقدمه من دروس ومتابعة أمر أساسي فهناك أكثر من 450 ألف محتوى رقمي يستطيع من خلالها المعلم أن يخطط تخطيطاً جيداً في بداية الدرس أو قبل الدرس ثم يتم التنفيذ بشكل جيد.

وأشار إلى أن الإدارة تسعى إلى تدريب المعلمين وطلابهم على منصة مدرستي والأدوات التي يحتاجونها وتعريف الأسرة بمنصة مدرستي لأن الأسرة شريك رئيسي في عملية التعليم عن بعد فالأسرة المحطة الأولى في الرحلة التعليمية التي من خلال تتم تهيئة المكان وتأمين الأجهزة مراجعة الطالب ومتابعته والتواصل مع المدرسة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أنه تم الانتهاء من تدريب 23 مدرب ومدربة مركزيين عن طريق الوزارة خلال الأسبوع الماضي، مبيناً أن البرنامج أنطلق صباح اليوم ويحتوي على ورشة عمل عن آلية تنفيذ التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي” قدمها المساعد التعليمي الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان، مشيراً إلى أن الإدارة سوف تعقد غداً لقاء لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ولقاء آخر لتوعية المجتمع التعليمي بنظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي”، مبيناً إن الدروات التدريبية سوف تنطلق يوم الثلاثاء لمدة 3 أيام لتدريب قادة المدارس والمعلمين.