أمير منطقة تبوك يستقبل الغامدي بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة تبوك المكلف المهندس درويش بن علي الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه به، متمنيا له التوفيق في مهام عمله منوها سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله -.

من جانبه أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة وعلى مايوليه سموه من دعم واهتمام ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي بالمنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .