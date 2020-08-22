احدث الأخبار

مدني جازان : تنبيهات جوية متقدمة ويحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
منطقة جازان
 الأمير مشعل بن ماجد يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة تبوك يستقبل الغامدي بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة
منطقة تبوك
 وزير الطاقة : مساحة نيوم تفوق دولاً متوسطة الحجم
أبرز المواد
 تمديد تكليف الدكتور عطا الرويلي مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالجوف
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق برنامجاً تدريبياً على منصة مدرستي
منطقة الجوف
 أمير الجوف يُعيد هيكلة مجلس الشباب بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030
منطقة الجوف
 التجمع الصحي بالقصيم ينفذ 480 جولة ميدانية في مهرجان تمور بريدة
منطقة القصيم
 أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي
منطقة مكة المكرمة
 غرفة الأحساء ومعهد إدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم
المنطقة الشرقية
 المهندس درويش الغامدي يباشر أعماله أميناً لمنطقة تبوك ويبدأ اولى مهام عمله اليوم
منطقة تبوك
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض
أبرز المواد
مدني جازان : تنبيهات جوية متقدمة ويحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : تنبيهات جوية متقدمة ويحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

منطقة جازان
الأمير مشعل بن ماجد يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة

الأمير مشعل بن ماجد يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة تبوك يستقبل الغامدي بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل الغامدي بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة

منطقة تبوك
وزير الطاقة : مساحة نيوم تفوق دولاً متوسطة الحجم

وزير الطاقة : مساحة نيوم تفوق دولاً متوسطة الحجم

أبرز المواد

مدني جازان : تنبيهات جوية متقدمة ويحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : تنبيهات جوية متقدمة ويحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
http://almnatiq.net/?p=896298
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة نتيجة تكون سحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة (11) من مساء اليوم الأحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في اي مياه راكدة أو تجمعات مائيه ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية . داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد الغامدي بأن مديرية المنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

روابط ذات صلة

التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وعدد (1) صاروخ بالستي على جازان

التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وعدد (1) صاروخ بالستي على جازان
مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع تعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع تعليمات السلامة
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*