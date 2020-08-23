سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي: لن يفلت أي مسئ من العقاب

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أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة مع تداعيات انتشار كورونا، نشهد بكل أسف ما يدور بالساحة المحلية من مظاهر الفوضى والعبث وبعض الممارسات الشاذة المرفوضة، ومحاولات شق الصف.

وأضاف في كلمة لسموه، اليوم، أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً، مشددا أنه لن يفلت أي مسئ من العقاب.