أمير تبوك يستقبل مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري .

وفي بداية الاستقبال استمع سموّه لشرح عن الدليل الإرشادي التنظيمي لعودة التدريب بالمنشآت التدريبية بمنطقة تبوك وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة في مختلف المنشآت التدريبية في منطقة تبوك في ظل التعليمات الواردة للإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية ذات الاختصاص عن جائحة كورونا المستجد كوفيد-١٩

ونوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيداً سموه بما تقوم به إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة .

من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات سموه ودعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .