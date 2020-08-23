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أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي

أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي

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أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي

أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
http://almnatiq.net/?p=896310
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” أو “الشركة”) اليوم، عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يدعم تحقيق أهداف الشركة. وسيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة  للشركة، كما سيوفر آليةً أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.

وسيتولّى النائب الأعلى للرئيس الأستاذ عبدالعزيز محمد القديمي، مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، والذي يرتبط إداريًا وبشكلٍ مباشر برئيس الشركة، ابتداءً من 13 سبتمبر 2020م.

وتعليقًا على أعمال التنظيم الجديد، قال المهندس أمين الناصر: “أرامكو السعودية شركةٌ تعتز دومًا بمكانتها الرائدة، ونحن نسعى للمحافظة على هذه المكانة، وزيادة جاهزيتنا للمستقبل، وتوليد الفرص الجديدة للتكيّف مع المشهد العالمي سريع التطور. ولذا، فإن التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي سيعزز تركيز الشركة على تطوير فرص النمو والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل، وبما يزيد القيمة لمساهمينا، بإذن الله”.

الجدير بالذكر أن إنشاء هذا التنظيم الإداري يمثّل امتدادًا لنموذج التطوير المؤسسي الحالي لأرامكو السعودية، إلا أنه أكثر تكاملًا وشمولية، وسيدعم جهود الشركة لترسيخ ريادتها ومرونتها وتنافسيتها.

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