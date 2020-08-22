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أمير منطقة الرياض يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=896325
المناطق - فلاح الشعيفاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، العقيد ناصر بن خالد بن قايل بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد قائداً للقوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الوسطى .
وقدم العقيد ابن قايل شرحًا عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومناطق عملها بمدينة الرياض ومحافظاتها ودور القوة في ضبط المخالفين وحماية الثروة البيئية للوطن .
وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته لمنسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي بالتوفيق والنجاح في أعمالهم .

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