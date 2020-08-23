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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7901.93 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7901.93 نقطة
http://almnatiq.net/?p=896336
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 59.09 نقطة ليقفل عند مستوى 7901.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، واللجين، والمصافي، وزجاج، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم مجموعة الحكير، وملاذ للتأمين، وميدغلف للتأمين، ولازوردي، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.72%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، والأسماك، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، وبحر العرب، والراجحي، واللجين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 442.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8792.15 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 995 صفقة.

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