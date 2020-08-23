احدث الأخبار

بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل
أبرز المواد
 دوي انفجار كبير قرب بيروت يثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين (فيديو)
أبرز المواد
 ولاية لويزيانا تأمر بإجلاء السكان مع اقتراب عاصفتين إلى الساحل الأمريكي
أبرز المواد
 تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ناسا: كويكب يستهدف الأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 بالصور.. الصين تنسخ القاذفة الأمريكية “الرهيبة” وتقلق واشنطن
أبرز المواد
 الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة
أبرز المواد
 ميناء ضباء يستقبل أولى سفن (الكروز) السياحية
محليات
 4 مواجهات غداً في انطلاق الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل شحنة ضخمة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
أبرز المواد
 “العبدالعالي”: أكثر من 40 بروتوكولاً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة
أبرز المواد
 وزير خارجية اليمن يشدد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل

بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل

أبرز المواد
دوي انفجار كبير قرب بيروت يثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين (فيديو)

دوي انفجار كبير قرب بيروت يثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين (فيديو)

أبرز المواد
ولاية لويزيانا تأمر بإجلاء السكان مع اقتراب عاصفتين إلى الساحل الأمريكي

ولاية لويزيانا تأمر بإجلاء السكان مع اقتراب عاصفتين إلى الساحل الأمريكي

أبرز المواد
تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=896368
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن “هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت”، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.

واعتبر المتحدث أن “التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار”، وأن “المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي”.

وتابع: “المبادرة لذر الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني”.

إلا أن المسماري أكد على أن “الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم”.

وتهدد هذه التطورات بنية الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي منح الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية.

والجمعة تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء ليبيا.

روابط ذات صلة

بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل

بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل
دوي انفجار كبير قرب بيروت يثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين (فيديو)

دوي انفجار كبير قرب بيروت يثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين (فيديو)
ولاية لويزيانا تأمر بإجلاء السكان مع اقتراب عاصفتين إلى الساحل الأمريكي

ولاية لويزيانا تأمر بإجلاء السكان مع اقتراب عاصفتين إلى الساحل الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*