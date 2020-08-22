احدث الأخبار

تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ناسا: كويكب يستهدف الأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 بالصور.. الصين تنسخ القاذفة الأمريكية “الرهيبة” وتقلق واشنطن
أبرز المواد
 الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة
أبرز المواد
 ميناء ضباء يستقبل أولى سفن (الكروز) السياحية
محليات
 4 مواجهات غداً في انطلاق الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل شحنة ضخمة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
أبرز المواد
 “العبدالعالي”: أكثر من 40 بروتوكولاً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة
أبرز المواد
 وزير خارجية اليمن يشدد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 صنعاء.. تدهور صحة أول يمنية يعاقبها الحوثيون بتهمة سياسية
أبرز المواد
 روسيا تخطط لإنتاج ستة ملايين جرعة شهريا من لقاح كوفيد-19
أبرز المواد
 الموارد البشرية توضح حقيقة شاب الماجستير بائع الشاي..
أبرز المواد
تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
ناسا: كويكب يستهدف الأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

ناسا: كويكب يستهدف الأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

أبرز المواد
بالصور.. الصين تنسخ القاذفة الأمريكية “الرهيبة” وتقلق واشنطن

بالصور.. الصين تنسخ القاذفة الأمريكية “الرهيبة” وتقلق واشنطن

أبرز المواد
الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

أبرز المواد

تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=896382
المناطق-المدينة

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بتجمع مستشفى المدينة المنورة مساء اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لكافة أقسام وتخصصات المستشفى ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.
وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري بأن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سرير مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي وزوار المنطقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة بصحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.

روابط ذات صلة

فيصل بن سلمان يعيّن “التوم” رئيساً للجنة الرئيسية لإزالة التعديات

فيصل بن سلمان يعيّن “التوم” رئيساً للجنة الرئيسية لإزالة التعديات
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*