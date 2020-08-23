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بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل

بومبيو يزور الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل
http://almnatiq.net/?p=896393
المناطق - وكالات

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد 23 أغسطس زيارات رسمية ستشمل 4 دول، حيث سيحط في رحاله أولا في إسرائيل، ثم سيقوم بزيارة السودان والبحرين والإمارات.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن بومبيو سيناقش مع نتنياهو قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، وكذلك التعاون في حماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي من المستثمرين “السيئين”.

أما في السودان، فسيلتقي الدبلوماسي الأمريكي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل.

وسيسافر الوزير بعد ذلك إلى المنامة للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لبحث “اتفاقية إبراهيم” مع إسرائيل والقضايا الإقليمية.

وقالت الخارجية الأمريكية في ختام بيانها “لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج، أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب”.

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