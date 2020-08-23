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أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار

أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار

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أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار

أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار
http://almnatiq.net/?p=896405
المناطق - واس

صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:
الرقم : أ / 2
التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 388 ) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 169 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:34ت م
0175

عام / أمران ملكيان بتعيين معالي الأستاذ بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين الدكتور محمد السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة إضافة أولى وأخيرة
الرقم : أ / 3
التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 259 ) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.
ثانياً : يعين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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