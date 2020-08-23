هلال تبوك ينشئ فرز بصري للمراجعين

المناطق- تبوك- علي العميري:

قام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة تبوك ممثلاً بفريق التطوع بأنشاء نقطة فرز بصري لمراجعي ومنسوبي الاحوال المدنية بالمنطقة وذلك حرصاً على تطبيق الاجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا

أتى ذلك من ضمن الأعمال التطوعية التي تقوم بها الهيئة لتوعية المجتمع وكيفية اخذ التدابير اللازمة للحماية والحد من انتشار الفايروس .