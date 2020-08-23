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الشيباني مساعدا للموارد البشرية بصحة جازان

الشيباني مساعدا للموارد البشرية بصحة جازان
http://almnatiq.net/?p=896412
جازان - المناطق:

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً إداريا بتكليف الاستاذ / محمد غازي الشيباني للعمل مساعداً للمدير العام للموارد البشرية بصحة جازان
وعبر “الشيباني ” عن شكره وتقديره لمدير صحة جازان على الثقة، مؤكداً أن التكليف حافز لبذل المزيد من العطاء في تطوير الخدمة الصحية بالمنطقة.
ويُعد “الشيباني” من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية بالوزارة امتدت خبرته أكثر من اثنا عشر عاماً تولا خلالها الأشراف على العديد من الإدارات والأقسام والملفات المهمة بالموارد البشرية بديوان الوزارة .

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