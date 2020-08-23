آخر مصائب برشلونة.. إصابة لاعبه الجديد بكورونا

المناطق - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، إصابة لاعب وسطه الجديد البوسني، ميراليم بيانيتش، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاما) المنتقل من يوفنتوس الإيطالي في نهاية يونيو الماضي “ثبتت إصابته بعد أن عانى من بعض الانزعاج”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أن اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل”.

وتابع “لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى برشلونة قبل 15 يوما للانضمام الى الفريق”.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المؤشرات على رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن برشلونة هذا الصيف، وهو أمر إن تم، سيفقد النادي الأسباني أبرز لاعبيه على مدى التاريخ.

كما يقترب الأوروغواياني، لويس سواريز، من الرحيل عن كامب نو، معقل برشلونة، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية.

وأقال النادي الإسباني مدربه، كيكي سيتين، بعد الخسائرة أمام بارين ميونخ بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، في هزيمة وصفت بـ”المذلة”، وعيّن برشلونة المدرب رونالد كومان، خلفا له.

ومع هذه الهزيمة، خرج برشلونة خالي الوفاض من الدوريات على المستوى المحلي والقاري.