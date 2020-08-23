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“التحلية” توقع مذكرة تعاون مع فلويد تكنولوجي الأمريكية

“التحلية” توقع مذكرة تعاون مع فلويد تكنولوجي الأمريكية

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“التحلية” توقع مذكرة تعاون مع فلويد تكنولوجي الأمريكية

“التحلية” توقع مذكرة تعاون مع فلويد تكنولوجي الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=896445
المناطق - فهد المريخي

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تعاون بحثية مع شركة فلويد تكنولوجي سوليوشنز إنك الأمريكية، المعروفة بقيادتها للابتكار في مجال تحلية المياه بما لها سجل حافل في تطوير وتصنيع معدات استعادة الطاقة، وسيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من جهاز حديث لاسترداد الطاقة في عمليات تحلية المياه بالتناضح العكسي بمحطات التحلية، ما سيُسهم في خفض استخدام الطاقة بأكثر من 50%، ويزيد إنتاج المياه المحلاة بنسبة 20%، ويرفع درجة تركيز المحلول الملحي إلى 15%، فضلاً عن خفض تكلفته بما يزيد عن 15%.

وتأتي هذه المذكرة تعزيزاً لجهود التحلية في إقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع الشركاء العالميين، وكثمرة لنجاح الندوة الإلكترونية العالمية التي نظمتها للتعريف بتقنية الصفر رجيع ملحي، لطرح وتعزيز مجالات التعاون الممكنة مع الشركاء والهادفة لتطوير وتسويق هذه التقنية محلياً وعالمياً. ومن المُخطط البدء بتطبيق جهاز استرداد الطاقة على تقنية صفر رجيع ملحي.

كما تكتسب المذكرة أهمية من كونها تتزامن مع عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل تطبيق تقنية الصفر رجيع ملحي بمحطات التحلية، سيما بعد النجاح اللافت الذي تحقق خلال المرحلة الأولى، حيث ترتكز هذه المرحلة على تقليل الكلفة التشغيلية والرأسمالية لتقنية الصفر رجيع ملحي، عن طريق زيادة تركيز المحلول الملحي وخفض تكاليف استخلاص المعادن الثمينة من رجيع محطات التحلية، وتقليل تكاليف إنتاج المياه المُحلاة من مياه البحر.

وتحرص التحلية على تكثيف جهودها البحثية والتطبيقية واستثمار خبراتها الفنية والهندسية في تطوير صناعة التحلية وتطوير المحطات القائمة، عن طريق زيادة كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة منتجاتها. بالإضافة لدعم التعاون المثمر والخلاق مع الشركاء لتصنيع قطع الغيار ودعم وتوطين المحتوى المحلي، تماشياً مع استراتيجيات وخطط تمكين صناعة التحلية ورفد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

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