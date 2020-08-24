التجارة تشهِّر بمحطة محروقات تغش المستهلكين بخلط الوقود بالماء

التجارة تشهِّر بمحطة محروقات تغش المستهلكين بخلط الوقود بالماء

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التجارة تشهِّر بمحطة محروقات تغش المستهلكين بخلط الوقود بالماء

التجارة تشهِّر بمحطة محروقات تغش المستهلكين بخلط الوقود بالماء
http://almnatiq.net/?p=896452
المناطق_الرياض

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغشّ التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغشّ عبر خلط وقود المركبات بالماء

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وتعويض المستهلكين المتضررين، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين

وتشدد على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغشّ التجاري وتطبيق العقوبات النظامية

وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري

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