«التعليم» تُطالب أولياء الأمور بضرورة تسجيل الأبناء بخدمة النقل في نظام نور

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«التعليم» تُطالب أولياء الأمور بضرورة تسجيل الأبناء بخدمة النقل في نظام نور

«التعليم» تُطالب أولياء الأمور بضرورة تسجيل الأبناء بخدمة النقل في نظام نور
http://almnatiq.net/?p=896453
المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا عن النقل المدرسي، يتعلق بالأدوار والاختصاصات في مجال النقل المدرسي.  وتضمن التعميم الصادر عن وزارة التعليم ما يلي، نقلا عن صحيفة عاجل:

أولًا: تتولى وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال إدارات التعليم والمدارس تقييم عملية تقديم خدمات النقل المدرسي، ورفع التقارير الدورية عن مستوى الخدمة.

ثانيًا: تتولى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، إضافة لكامل المهام التشغيلية الآتية: – الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، والقيام بكامل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل.

– تحديد معايير الأولوية، والاستحقاق في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، لطلبة التعليم. العام، والتربية الخاصة، وشمول الطلبة المستحقين من الطلبة المسجلين في النقل المدرسي.

– تحديد وتوزيع ونقل المخصصات للطلبة بين إدارات التعليم، ومكاتب التعليم والمدارس.

– الإشراف على متعهدي النقل المدرسي في وضع الخطط التشغيلية.

– استقبال الملاحظات من مستفيدي النقل المدرسي ومعالجتها.

وأصدرت وزارة التعليم، هذا التعميم  لجميع مدارس التعليم العام ومراكز ومعاهد التربية الخاصة، والمدارس الحكومية الملحق بها برامج الدمج.

وحثت وزارة التعليم، أولياء الأمور على ضرورة تسجيل أبنائهم وبناتهم بخدمة النقل بنظام نور الوزاري؛ حيث ستقتصر الخدمة فقط على المسجلين بنظام نور علمًا بأن رسوم النقل تبلغ ٢٠٠ريال سنويًا، مع إعفاء الأسر الضمانية وتقديم الخدمة المجانية لطلاب وطالبات التربية الخاصة.

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