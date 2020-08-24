«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»

«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»

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«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»

«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»
http://almnatiq.net/?p=896454
المناطق_الرياض

حددت أمانة منطقة الرياض 5 أهداف رئيسية سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها.

ومن تلك الأهداف:

– حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة.

– تنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية.

– تمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.

– توضيح منظومة العلاقات بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال الميدانية.

– رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفذة.

 

 

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