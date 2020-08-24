احدث الأخبار

روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار
أبرز المواد
 متى يبدأ المُصاب ب”كورونا” في حساب فترة العزل؟.. “الصحة” توضح
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 أنقرة تستفز أثينا وباريس بمناورات بحرية وجوية
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 61 ألفاً
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 233575 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 واشنطن بوست: الكاظمي صادق في الإصلاح
أبرز المواد
 السودان يترقب زيارة بومبيو ويأمل برفع اسمه من «لائحة الإرهاب»
أبرز المواد
 الإمارات.. 71216 فحص فيروس كورونا جديداً و80 حالة شفاء
أبرز المواد
 ميليشا الحوثي تفتح النار على مطعم في تعز وتقتل وتصيب 22 شخصا من زبائنه
أبرز المواد
 «أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»
أبرز المواد
روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار

روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار

أبرز المواد
متى يبدأ المُصاب ب”كورونا” في حساب فترة العزل؟.. “الصحة” توضح

متى يبدأ المُصاب ب”كورونا” في حساب فترة العزل؟.. “الصحة” توضح

أبرز المواد
“آل الشيخ” يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم

“آل الشيخ” يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم

أبرز المواد
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

أبرز المواد

روبرت كوخ: 233575 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

روبرت كوخ: 233575 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=896470
المناطق_وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الإثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل

وسجل المعهد ثلاث حالات وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272

روابط ذات صلة

روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار

روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار
متى يبدأ المُصاب ب”كورونا” في حساب فترة العزل؟.. “الصحة” توضح

متى يبدأ المُصاب ب”كورونا” في حساب فترة العزل؟.. “الصحة” توضح
“آل الشيخ” يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم

“آل الشيخ” يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*