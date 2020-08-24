روبرت كوخ: 233575 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الإثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل

وسجل المعهد ثلاث حالات وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272