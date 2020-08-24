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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=896484
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، ورياحاً سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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