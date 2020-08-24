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روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار

روسيا صدرت هذا العام أسلحة قيمتها تجاوزت 7 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=896493
المناطق_وكالات

بلغ حجم صادرات روسيا العسكرية إلى مختلف دول العالم أكثر من 7 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري 2020

وقال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، لوسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد: ” “بشكل عام، يمكنني القول إننا نسير وفقا للخطة.. حتى الآن حصّلنا على أكثر من 7 مليارات دولار بالفعل

جراء عمليات تصدير الأسلحة منذ بداية العام 2020 ”

وأضاف: “أنا على ثقة تامة بأن جميع مشاريعنا، وجميع مشاريع

التعاون العسكري التقني فعالة على أكمل وجه.. أتمنى أن تكون هذه السنة ناجحة”

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قد أعلن في الماضي أن حجم الصادرات من المنتجات العسكرية الروسية عام 2019 تجاوز 15.2 مليار دولار

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