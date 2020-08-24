سوريا .. تعليمات جديدة لتخفيف الضغط على مراكز تحاليل كورونا

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وضعت وزارة الصحة السورية تعليمات جديدة للحد من الضغط على مراكز أخذ مسحة PCR لتحليل كورونا، الخاص بالذين يريدون السفر خارج البلاد

وفي واقع انتقل فيه الزحام من الطوابير والمشاحنات أمام المراكز إلى الضغط على الهاتف الذي وضعته الوزارة لتحديد الدور، طلبت الوزارة الالتزام بعدد من الخطوات “بهدف “تخفيف ضغط الاتصالات على الرقم المحدد وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين

ومن تلك التعليمات، الالتزام بالاتصال قبل 3 إلى 5 أيام فقط من موعد السفر، وعدم تكرار الاتصال أكثر من مرة في حال حجز موعد أو إعطاء معلومات خاطئة فيما يخص موعد السفر

وقالت الوزارة إن عدم الالتزام بتعليماتها تلك سيأتي “تحت طائلة إلغاء الحجز”

وأشارت الوزارة إلى أن “الأطفال دون 12 عاما لا يطلب منهم فحص PCR لدخول لبنان، فيما يجب الاطلاع على شروط الدول الأخرى التي سيتم التوجه إليها”

يذكر أن البلاد لم تكن تحوي سوى بعض المراكز في دمشق، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليها إذ أن الراغبين بالسفر من جميع المحافظات كان عليهم القدوم إلى العاصمة، لإجراء التحليل الذي لا يمكن السفر خارج البلاد دونه

وبعد انتشار فيديوهات للزحام الشديد في بعض المراكز قررت الوزارة افتتاح نقطة طبية في مدينة الجلاء الرياضية، كما افتتحت نقطتين طبيتين في مدينتي اللاذقية وحلب، وقالت حينذاك إن إجراءها يأتي بهدف “تخفيف أعباء السفر عن المواطنين”

ومع استمرار الزحام خاصة في مدينة الجلاء الرياضية التي اضطر الفريق الطبي فيها إلى المغادرة بعد مشاحنات وشجار، عمدت الوزارة إلى تخصيص رقم رباعي يتم عبره تحديد الدور، وذلك أيضا لتخفيف الازدحام، وعند طلب الرقم يحصل طالبه على رسالة نصية تحدد له الزمان

كما بدأت تحصل على قيمة إجراء المسحة (ما يعادل 100 دولار بالليرة السورية) داخل المراكز، ودون حاجة إلى دفعها في المصرف، حسب الإجراء الذي كان متبعا

وتشهد البلاد ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات التي وصلت حتى مساء يوم أمس إلى 2143 إصابة، بينها 1568 حالة نشطة، بعد استبعاد حالات الوفاة التي وصلت إلى 85 حالة، وحالات الشفاء التي وصلت إلى 490 حالة