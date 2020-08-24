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الشرقية..تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول مجانًا

الشرقية..تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول مجانًا

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الشرقية..تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول مجانًا

الشرقية..تخفيض حتى 50% من رسوم المدارس الأهلية ومبادرات لتقديم الفصل الأول مجانًا
http://almnatiq.net/?p=896505
المناطق_الدمام

كشف مدير تعليم الشرقية د.ناصر الشلعان، عن تقديم ملاك المدارس الأهلية، فرصا تعليمية مجانية لبعض المراحل الدراسية، خاصةً فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، وذلك عقب اجتماع ضم مُلاك المدارس بالمنطقة الشرقية وإدارة التعليم لبحث آلية الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وقال د. الشلعان: إن اللقاء مع ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية، أمس الأحد، ركز على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال الاستفادة من الإمكانيات التقنية، مُشيرًا إلى أن العديد من المدارس تقدمت بمبادرات لتخفيض الرسوم الدراسية تراوحت بين 10% إلى 50%، وأن اللقاء أسفر عن صدور مبادرات لتقديم الفصل الدراسي الأول «مجانًا»، -وفقاً لـ اليوم –

تجدر الإشارة إلى أن هناك توجه لإعلان أسماء المدارس التي بادرت إلى بالتخفيض؛ تشجيعًا لها وتحفيزًا لباقي المدارس على المشاركة

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