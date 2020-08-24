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جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً

جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=896517
المناطق_نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية .
وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة بادرت في إتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة .
وأفاد العمري أن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاجها خلال مسيرته التعليمية .

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