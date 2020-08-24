ظريف: “خامنئي” قال لنا السلاح النووي حرام شرعاً.. فتركناه

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http://almnatiq.net/?p=896519
المناطق_الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم ولن تسعى لحيازة السلاح النووي، وذلك بناء على فتوى دينية من المرشد علي خامنئي.

وأضاف ظريف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن طهران تعتقد أن السلاح النووي يضر ببلدنا من حيث الاعتقاد الديني والقضايا الاستراتيجية، وهو حرام شرعا بفتوى من المرشد.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن آلية الزناد مصطلح خاطئ يروج له الأمريكيون، وهناك 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أعلنت أنه لايحق لأمريكا تفعيل هذه الآلية.

وأكد أنه لاصلة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بتفعيل آلية الزناد من قبل واشنطن.

واتهم ظريف الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة الأمن الأمن الإقليمي والعالمي من خلال حيازتهما لأسلحة نووية، وكذلك معارضتهما لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي.

وأضاف أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية قائم على مبدأ الشفافية، ونحن لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية.

واعتبر ظريف أن الولايات المتحدة باتت تعاني من ظروف سيئة في مجلس الأمن، في إشارة إلى فشلها أكثر من مرة في تمرير مشاريع عقوبات ضد إيران.

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