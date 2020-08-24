رسميًا .. تطبيق تقنية “VAR” في دوري أبطال آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اتخاذه قرارًا بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، بداية من دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف منافسات دوري أبطال آسيا بداية من يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، جاء فيها: “إليكم هذا النبأ الهام، سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بدءًا من الدور ربع النهائي، لأول مرة على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي”.