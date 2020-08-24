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مليشيا الحوثي تعترف بهلاك نائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي وعدد من قادة المليشيا بغارة للتحالف

مليشيا الحوثي تعترف بهلاك نائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي وعدد من قادة المليشيا بغارة للتحالف

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مليشيا الحوثي تعترف بهلاك نائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي وعدد من قادة المليشيا بغارة للتحالف

مليشيا الحوثي تعترف بهلاك نائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي وعدد من قادة المليشيا بغارة للتحالف
http://almnatiq.net/?p=896531

أكدت مصادر عسكرية فجر اليوم، مقتل نائب مدير مكتب، عبدالملك الحوثي، العميد “روح الله زيد علي مصلح”، إضافة إلى عدد من القيادات الحوثية في غارة جوية استهدفت موكبا لقيادات حوثية بمحافظة الجوف اليمنية.
وكشفت المصادر عن مقتل أركان المنطقة العسكريه السادسة اللواء عزي صلاح، و العقيد عزي صلاح دحوه والنقيب ربيع قاسم الحشوش، إضافة إلى روح الله مصلح .
ونعت حسابات موالية لمليشيات الحوثي على تويتر القيادي روح الله مصلح، دون إيراد تفاصيل عن عملية استهدافه، مشيرة إلى أن تشييع جثمانه سيتم صباح اليوم الاثنين.
وبحسب ما أوردته حسابات تابعة للحوثيين، فإن القيادي الحوثي أبوصالح المراني مدير أمن صعدة سابقا، كان من بين القتلى في القصف الذي استهدف الموكب الحوثي.

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