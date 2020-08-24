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مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ

مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ

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مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ

مدير تعليم عنيزة يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ
http://almnatiq.net/?p=896532
المناطق_عنيزة

تفقّد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، اليوم الإثنين، سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، حيث زار مدارس مجمع العليان “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، وابتدائيتي الملك عبدالله، والإمام الشاطبي، برفقة عدد من مسؤولي الإدارة.

وتابع “الحربي”، خلال الزيارة، انتظام عملية توزيع المقررات الدراسية على الطلبة وأولياء أمورهم وفق الخطة التي تم اعتمادها، والتأكد من تطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد مدير تعليم عنيزة، خلال لقائه مع عدد من أولياء الأمور على أهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية، وذلك من خلال متابعة أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لهم لاستذكار دروسهم، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وقدم “الحربي” جزيل شكره وتقديره لكافة المدارس وجميع العاملين على مجهودهم الكبير وسعيهم لتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا من الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وأن ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه الخير والسداد.

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