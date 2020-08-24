    مجلس “الجوف التعليمي” يوصي بتشكيل لجان للدعم الفني للتعلم عن بعد

أوصى مجلس منطقة الجوف التعليمي، بتشكيل لجان على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لتقديم الدعم الفني للتعلم عن بعد.

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن المجلس الذي عُقد برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وحضور نائبه مدير

إدارة التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي وأعضاء المجلس، أوصى أيضاً بتفعيل الخطة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد .