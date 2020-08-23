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بلدية الخبراء تستبدل إنارة الصوديوم بـLED

بلدية الخبراء تستبدل إنارة الصوديوم بـLED
http://almnatiq.net/?p=896536
 المناطق / الخبراء

أنهت بلدية الخبراء استبدال عدد 300٠ فانوس إنارة عادية الى نظام الإنارة الموفرة للطاقة LED بهدف توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء عملا ً وذلك خلال الثلاث شهور الأخيرة ( مايو , يونيو , يوليو/ 2020 م )  بمتابعة وإشراف هندسي مباشر من قبل المختصين في البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الخبراء الأستاذ محمد بن صالح البطاح أن البلدية أنهت أعمال معالجة وإعادة تأهيل للعديد من أعمدة الإنارة وإعادة طلائها بهدف حمايتها من التآكل وتأتي هذه الأعمال ضمن الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة القصيم لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري على مستوى المنطقة بتوجيهات ومتابعة  أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي

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