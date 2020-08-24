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2767 مستفيداً من الخدمات الصحية والتوعوية بمستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن

2767 مستفيداً من الخدمات الصحية والتوعوية بمستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن

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2767 مستفيداً من الخدمات الصحية والتوعوية بمستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن

2767 مستفيداً من الخدمات الصحية والتوعوية بمستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=896545
المناطق_حفر الباطن

قدم مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن خدمة الطب المنزلي والاستشارات الصحية والحملات التوعوية لـ2,767 مستفيداً ،خلال الأربعة أشهر الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19 حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 437 زيارة لـ62 مستفيداً ، ووصل عدد المستفيدين من الاستشارة الدوائية 74 مستفيداً, وتجاوز عدد المستفيدين من الحملات التوعوية الداخلية والخارجية 2,256 مستفيداً ، شملت المساجد والأسواق والمجمعات التجارية والدوائر الحكومية ،وقدمت الفرق التوعوية النصائح والإرشادات بأهمية الالتزام بالتعليمات للوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وذلك من خلال ارتداء الكمامات وعدم المصافحة ، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد ، لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع

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