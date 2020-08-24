أمير الجوف يستعرض استعدادات التدريب التقني والمهني للعام الجديد وينوه باهتمام الدولة لقطاع التعليم والتدريب

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، استعدادات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي الجديد 1442هـ والتجهيزات التي تمت في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للبنين والبنات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم بالإمارة الجوف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح ، الذي قدم لسموه شرحاً عن استعدادات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة لانطلاق العام الفصل التدريبي الأول ، حيث تم قبول 2300 متدرب ومتدربة للالتحاق في الفصل التدريبي الأول من العام الجديد ليصبح الاجمالي 7000 متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، والبرامج والمبادرات التطويرية، والمشاريع الابتكارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 التي تعمل عليها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة .

كما اطلع سمو الأمير فيصل بن نواف على الإجراءات التي اتخذتها المنشآت التدريبية بالمنطقة حيال العملية التدريبية وطريقة التدريب المباشر والتدريب المدمج للمقررات العملية و طرق التدرب الإلكتروني للمقررات العامة ، وكذلك الإجراءات الوقائية داخل المنشآت التدريبية وتوفير وسائل السلامة .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالتدريب من أجل رفع كفاءة القوى البشرية، التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030، والاهتمام البالغ بقطاع التعليم والتدريب لتحقيق مزيد من التكامل بين التعليم العالي والعام والتدريب التقني والمهني؛ لتكون مخرجات التعليم قادرة على الوفاء بالاحتياج الوطني من الأيدي المهنية المدربة؛ لتنويع فرص العمل لتتلاءم مع الحياة المعاصرة.

‏ورفع المهندس الوشيح شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يحضى به التدريب التقني والمهنيني بالمنطقة من دعم وعناية من سموه الكريم.