83500 ريال غرامات لمخالفي قرار تسوير المواقع الإنشائية بمدينة سكاكا

المناطق_محمد الحسن

ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير كافة المواقع الإنشائية، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.

وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفا 83500 ريال وذلك خلال الفترة من 27 ذو الحجة 1440 هـ إلى 20 ذو الحجة 1441 هـ.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تم الزام 142 عقار و مبنى تحت الانشاء بأسوار حماية.

وأكد الحموان عدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالتعليمات ورصد المخالفات، مؤكدا حرص الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التشوه البصري، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .