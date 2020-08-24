أمانة الأحساء.. ترسية عقد جديد لـ ( إزالة المركبات التالفة ) وخطوات إجرائية لتشغيل المشروع الكترونياً

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كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ارست العقد الجديد لمشروع رفع المركبات ” التالفة والخربة والهياكل المعدنية ” بمدن وبلدات الحاضرة والمشروع في المراحل الإجرائية النهائية للبدء في تشغيله ، مشيراً الى انه وتمشياً مع اهداف رؤية المملكة 2030 والسعي الى اتمتة الإجراءات وتنظيم الاعمال وتعزيز دور التقنية في التطوير وتحقيق تطلعات التحول الرقمي لكافة الخدمات البلدية عبر منظومة الكترونية متكاملة قامت الأمانة وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الاحساء بإعادة هندسة الإجراءات والاعمال الإدارية في خدمة ( رفع المركبات التالفة والمهملة ) وادراجها ضمن منظومة الأمانة الالكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية ، وذلك وفق مااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري ، والذي ابان ان الخطوات متواصلة لاتمام الربط الالكتروني مع إدارة المرور ومباشرة الاعمال التقنية والميدانية لهذه الخدمة .