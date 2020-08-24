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أمانة الأحساء.. ترسية عقد جديد لـ ( إزالة المركبات التالفة ) وخطوات إجرائية لتشغيل المشروع الكترونياً

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أمانة الأحساء.. ترسية عقد جديد لـ ( إزالة المركبات التالفة ) وخطوات إجرائية لتشغيل المشروع الكترونياً

أمانة الأحساء.. ترسية عقد جديد لـ ( إزالة المركبات التالفة ) وخطوات إجرائية لتشغيل المشروع الكترونياً
http://almnatiq.net/?p=896558
المناطق_الأحساء
كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ارست العقد الجديد لمشروع رفع المركبات ” التالفة والخربة والهياكل المعدنية ” بمدن وبلدات الحاضرة والمشروع في المراحل الإجرائية النهائية للبدء في تشغيله ، مشيراً الى انه وتمشياً مع اهداف رؤية المملكة 2030 والسعي الى اتمتة الإجراءات وتنظيم الاعمال وتعزيز دور التقنية في التطوير وتحقيق تطلعات التحول الرقمي لكافة الخدمات البلدية عبر منظومة الكترونية متكاملة قامت الأمانة وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الاحساء بإعادة هندسة الإجراءات والاعمال الإدارية في خدمة ( رفع المركبات التالفة والمهملة ) وادراجها ضمن منظومة الأمانة الالكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية ، وذلك وفق مااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري ، والذي ابان ان الخطوات متواصلة لاتمام الربط الالكتروني مع إدارة المرور ومباشرة الاعمال التقنية والميدانية لهذه الخدمة .
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة الدكتور قاسم الهزوم .. ان مشروع رفع  ” المركبات التالفة والمهملة ” يأتي امتداداً لخطط الأمانة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لازالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، وإزالة ماتسببه تلك المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة بذلك وفق آليات مرحلية واجرائية متعلقة بهذا الشأن.

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