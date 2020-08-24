سفير العراق في الرياض: ” زيارة الكاظمي للمملكة ستكون انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين”

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أكد سفير العراق في الرياض “قحطان الجنابي” ان زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” المرتقبة للمملكة العربية السعودية, ستكون انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين, منوها بالاتصالات والاستعدادات الدبلوماسية والبروتوكولية الجارية بين بغداد والرياض حاليا لتحديد موعدها النهائي.

وأشار الجنابي في تصريح لجريدة “الصباح ” العراقية الرسمية نشرته اليوم الاثنين الى ان السفارة العراقية في الرياض تتواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة مؤكدا حرص الطرفين على إنجاحها، والمضي قدماً في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين منوها بتوجه حكومتي العراق والمملكة لأن تكون هذه العلاقة استراتيجية وقوية ومتينة.

ونوه الجنابي برغبة المملكة بالاستثمار في العراق خصوصاً في مجال الطاقة، كون البلدين من أبرز مصدري النفط في “أوبك” ويمتلكان أكبر احتياطيات نفطية في العالم،

وأشار السفير العراقي الى اتفاق البلدين في الاجتماعات الأخيرة على دراسة مشاركة الشركات السعودية في مشاريع استثمارية في العراق، ومنها استثمار شركة “أرامكو” السعودية في مشروع غاز “أرطاوي” شمال البصرة، ومشروع غاز “منصورية الجبل” في محافظة ديالى، وغاز “عكاز” في محافظة الأنبار لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد السفير العراقي وجود رغبة عراقية لفتح أكثر من منفذ حدودي مع المملكة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين البلدين.