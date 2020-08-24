تعليم تبوك يحث الطلاب والطالبات على الحفاظ على الكتب الدراسية 

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ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري جهود المدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات في الوقت المناسب ، مؤكداً بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على المقررات الدراسية، لتعزيز قيم المحافظة على الممتلكات العامة التي وفرتها الدولة – رعاها الله –لأبنائها وبناتها، وتوقيرًا للعلم، وتقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات وأحاديث نبوية شريفة، وضرورة حث الطلاب والطالبات على صونها من الإتلاف والامتهان.

وتواصل مدارس تعليم تبوك تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس، بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس ( قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين ) وتتولى كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم .