تعليم الشرقية يقدم سلسلة من البرامج المتخصصة للمرشدين الطلابيين لتكيف الطلاب مع التعليم عن بعـد

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أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بالدفع من عجلة المهام المناطة بالتوجيه والإرشاد عبر تهيئة السبل الكفيلة بإثراء الجانب المعرفي للمرشد الطلابي عبر البرامج التدريبية التخصصية بما ينعكس على تجويد مهامهم والتي تصب في نهاية المطاف بالدفع من مصلحة أبنائنا الطلبة، وأضاف هذا ما يؤكد علية دائماً مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، وذلك بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج التوجيه والإرشاد التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

كما أشار الدكتور العتيبي، خلال افتتاحه صباح اليوم الاثنين برنامج تدريب المرشدين وأولياء الأمور الذي تقيمه إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة عن بعد عبر سلسلة من ورش العمل والرامية إلى تكيف الطلاب مع فترة جائحة كورونا، مشيراً بأن التوجه إلى التعليم عن بعد والذي يعتمد على الاستعانة بأدوات التكنولوجيا يعتبر أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم في ضل استمرار جائحة كورونا، الأمر الذي يحدونا في تعليم الشرقية للوقوف على هذا الواقع والعمل على ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية والاستفادة من كافة الدروس والبرامج المفعلة عبر المنصات الالكترونية والقنوات والتي تقوم عليها وزارة التعليم، وأضاف نعمل من خلال الإدارات المختصة ومنها ادارتي التوجيه والإرشاد بقطاعية البنين والبنات على تقديم حزمة من البرامج التي تدعم البيئة التعليمية من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وقنوات التواصل بحيث تضمن استفادة المستهدفين من هذه البرامج.

وفي هذا الصدد أشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية أحمد الفريدان، حرصهم على نجاح العام الدراسي الجديد وفقاً للمستجدات الأمر الذي حدا بهم إلى تفعيل المنصات الالكترونية عبر إطلاق حزمة من البرامج المجدولة عن بعد والتي تستهدف المرشدين الطلابين بمدارس المنطقة إلى جانب أولياء أمور الطلبة وذلك بهدف وضع فرص التحسين وتذليل كافة الصعوبات لمواكبة التعليم عن بعد والتي منها: وقوف مشرف التوجيه والإرشاد عبدالمحسن الملحم على عدة محاور من خلال البرنامج الذي قدمه اليوم والذي جاء بعنوان “دور المرشد الطلابي أثناء العام الاستثنائي” حيث وقف على تهيئة الطلبة نفسياً واجتماعياً وتربوياً لتكيف مع البيئة الدراسية والفصول الافتراضية، كذلك وقوفه على تفعيل برنامج الاسبوع التمهيدي والتهيئة الارشادية، وصولاً لتقديمه حزمة من الخدمات الارشادية للطلاب المتأخرين والمتفوقين دراسياً.

كما أشار الفريدان بأن البرنامج يواصل فعالياته بمشاركة عدد من المشرفين ومن ذلك : دورة التهيئة الإرشادية عن بعد ( بعد الجائحة) للمشرف عبدالله فتوح، ودورة بعنوان كيف أحفز ابني للتعلم عن بعد للمشرف محمد المعيبد، كذلك برنامج فنون التعامل مع الابناء لمشرف الرعاية السلوكية في وحدة الخدمات الارشادية بالقطيف صلاح آل مطر، إضافة لبرنامج دور الأسرة في تعاملهم مع أبنائهم أثناء الدخول على منصة مدرستي لمشرف الرعاية السلوكية في وحدة الخدمات الارشادية براس تنورة عماد اللباد، ودورة مواجهة القلق لمشرف الرعاية النفسية بالقطيف سلمان الحبيب، وصولاً لبرنامج التكيف النفسي للمشرف محمد الغامدي إلى جانب برنامج حاجات الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمشرف مقبول الغامدي، كذلك دورة تقدير الذات للمشرف عبدالهادي القحطاني، وصولاً لبرنامج كن إبجابيآ للمشرف خلف الشمراني