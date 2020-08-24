التعليم تغفل عن المشاكل التي تعاني منها المدارس في ظل انشغالها باستئناف الدراسة عن بعد

المناطق-فريق التحرير

بعد ما شهدت خطة بداية العام الدراسي الجديد الكثير من الضبابية مع تكرار الاجتماعات قبل التوصل لحل يقضي باستئنافها عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا في المملكة، أغفلت وزارة التعليم المشاكل التي يعاني منها التعليم وتحديداً على مستوى المدارس.

ومع عودة الهيئات الإدارية والمعلمين لمدارسهم شهدت العودة مشكلات روتينية تتكرر كل عام، تمثلت في عدم قدرة الوزارة والمدارس معاً على التعلم من أخطائها في السنوات السابقة، فما زالت بعض المدارس تعاني نقصا في الهيئة الإدارية والتعليمية، وأخرى مازالت أعمال الصيانة مستمرة لديها.

ويعد دمج بعض المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي واحداً من المعوقات في إتمام المرحلة التعليمة التي أحدث ارباكاً لدى الكثير من المدراس وأولياء أمور الطلاب والطالبات، بالإضافة للمدارس التي ستعاني من تكدس الطلاب في الفصل الواحد والتي قدي يتجاوز “50” طالباً للفصل خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل الرياض، رغم استئناف الدراسة عن بعد لمدة سبعة أسابيع قادمة.

وضمن المعوقات المتكررة كل عام عانت بعض المدارس التي افتتحت مع بداية هذا العام من نقص في الهيئات التعليمية والإدارية علاوة نقص الأجهزة المساعدة في إتمام العملية التعليمية، مما جعل بعض المدارس تسجل طلابها يدوياً.

أما أبرز المعوقات فيما يخص التعليم عن بعد ولم تتطرق له الوزارة ضعف تغطية الأنترنت في القرى والهجر في مختلف مناطق المملكة، علاوة على غموض سياسة التعليم الافتراضي خاصة للأسر التي يوجد عندها أطفال في نفس المرحلة ولا يتوفر لديها سوى جهاز حاسب آلي واحد.

كما أن الوزارة وخلال فترة الإجازة الصيفية لم تتجه لتدريب المعلمين على كيفيّة التعامل مع وسائل التعليم الإلكترونيّ الحديث، بسبب عدم وضوح سياستها حول بداية العام الدراسي الجديد، وتأخرها في اتخاذ قرار استئناف الدراسة عن بعد حيث جاء متأخرا ومربكاً لجميع الأطراف.

من جانب آخر يعاني الكثير من الطلاب الراغبين في الانتقال من المدارس الأهلية للمدارس الحكومية في عدم الحصول على مقد نظراً لعدم قدرة المدارس الحكومية على استيعابهم خاصة في مدارس العاصمة الرياض التي تعاني احيائها من نقص في عدد المدارس.